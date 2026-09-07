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Fugarul moldovean care a spart filtrele poliției, prins în Dolj
FOTO: Poliția Română
Bărbatul de 26 de ani, care rănise doi agenți în Bulgaria, a fost capturat pe un câmp, după căutări intense.
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