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Ana Maria Păcuraru: SUA ar putea bombarda din nou Iranul. Locul în care iranienii ar fi ascuns uraniul îmbogățit

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat6 sept. 2026, 11:14
SursăRealitatea PLUS

Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea ataca din nou un obiectiv strategic din Iran! Este vorba despre un sit fortificat aflat în apropiere de Natanz, care ar putea fi destinat depozitării uraniului îmbogățit.

„Președintele american Donald Trump a spus că Statele Unite ar putea ataca foarte curând un complex nuclear subteran din Iran la muntele Picax, lângă Natanz.

El susține că armata americană supraveghează toată zona și că va reacționa imediat dacă Iranul încearcă să-și refacă acolo programul nuclear distrus anul trecut.

Serviciile de informații cred că Iranul a mutat echipamente pentru îmbogățirea uraniului, tocmai în acest loc, considerat și mai greu de distrus decât ținta lovită în 2025.

Avertismentul vine după ce SUA au lovit recent și instalații militare iraniene din zona strâmtorii Ormuz, iar Trump nu a dat însă un termen exact pentru un eventual atac.”, a transmis Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS.

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