Incendiu într-un bloc din Balş. Peste 50 de persoane, evacuate

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 08:22

Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-un bloc din oraşul Balş, judeţul Olt, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Peste 50 de persoane au fost evacuate.

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