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Incendiu într-un bloc din Balş. Peste 50 de persoane, evacuate
Incendiu într-un bloc din Balş
Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-un bloc din oraşul Balş, judeţul Olt, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Peste 50 de persoane au fost evacuate.
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