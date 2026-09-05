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Incendiu într-un bloc din Balş. Peste 50 de persoane, evacuate

Incendiu într-un bloc din Balş

Incendiu într-un bloc din Balş

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 08:22

Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-un bloc din oraşul Balş, judeţul Olt, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Peste 50 de persoane au fost evacuate.

Potrivit ISU Olt, incendiul se manifestă la un bloc din oraşul Balş, pe strada Nicolae Bălcescu. Acolo intervin 6 autospeciale de stingere, 7 echipaje SMURD, 2 autospeciale pentru intervenţie la înălţime şi mai multe autospeciale pentru primă intervenţie.

Din clădire au fost evacuate 52 de persoane.

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