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Alegeri în Germania. Extrema dreaptă poate ajunge pentru prima dată la putere într-un land german

Alegeri în Germania (foto: profimedia)

Alegeri în Germania (foto: profimedia)

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 10:58

Alegerile de duminică din Saxonia-Anhalt ar putea aduce o premieră în Germania. Extrema dreaptă ar putea prelua pentru prima dată din 1945 conducerea unui land.

Germania îşi ţine respiraţia în această duminică în timp ce în Saxonia-Anhalt au loc alegeri regionale cruciale, un scrutin care ar putea duce la preluarea controlului asupra unui Land (stat federativ) de către extrema dreaptă germană pentru prima dată din 1945, potrivit News.ro.

În acest land din fosta RDG, Alternativa pentru Germania (AfD), un partid anti-imigranţi, rusofil şi apropiat de cercurile trumpiste, îi devansează cu aproape douăzeci de puncte pe conservatorii cancelarului Friedrich Merz: 40-43% faţă de 22-24%, potrivit ultimelor sondaje, scrie AFP.

Ca semn al îngrijorării care domneşte la Berlin, şeful guvernului nu a încetat să-i avertizeze în ultimele zile pe alegătorii din această regiune din estul Germaniei cu privire la "daune (economice) considerabile" în cazul unei victorii a AfD.

"Nu-mi pot imagina că investitorii internaţionali ar dori să vină să inaugureze o nouă fabrică alături de un ministru-preşedinte din partea AfD", a declarat el recent.

La 35 de ani, Ulrich Siegmund visează să conducă spre victorie Alternativa pentru Germania (AfD), un partid anti-imigranţi, rusofil şi favorabil lui Donald Trump, care de luni de zile se află în fruntea sondajelor - cu aproape 20 de puncte în prezent - în faţa conservatorilor conduşi de cancelarul Friedrich Merz şi de actualul lider al landului Saxonia-Anhalt, Sven Schulze.

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