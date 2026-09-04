AUR solicită CCR publicarea deciziilor privind conducerile TVR și Radioului public

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 sept. 2026, 08:45

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită Curții Constituționale urgentarea redactării și transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial a deciziilor privind desemnarea membrilor Consiliilor de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR), precizând că au trecut 127 de zile de la constatarea neconstituționalității.

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