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Tragedie în județul Olt: Un biciclist și-a pierdut viața după o căzătură fatală pe stradă
FOTO: Pixabay.com
Publicat13 sept. 2026, 08:24
Actualizat13 sept. 2026, 09:18
Bărbatul de 76 de ani din Cezieni s-a dezechilibrat inexplicabil, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru a afla cauzele exacte.
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