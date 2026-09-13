Tragedie în județul Olt: Un biciclist și-a pierdut viața după o căzătură fatală pe stradă

Publicat 13 sept. 2026, 08:24 Actualizat 13 sept. 2026, 09:18

Bărbatul de 76 de ani din Cezieni s-a dezechilibrat inexplicabil, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru a afla cauzele exacte.

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