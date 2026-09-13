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Tragedie în județul Olt: Un biciclist și-a pierdut viața după o căzătură fatală pe stradă

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat13 sept. 2026, 08:24
Actualizat13 sept. 2026, 09:18

Bărbatul de 76 de ani din Cezieni s-a dezechilibrat inexplicabil, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru a afla cauzele exacte.

Un incident dramatic a avut loc sâmbătă după-amiaza, în comuna Cezieni din județul Olt. Un bărbat de 76 de ani a decedat după ce s-a dezechilibrat în timp ce se deplasa cu bicicleta și a căzut violent. Totul s-a petrecut în jurul orei 17:56, pe strada Principesa Brâncoveanu din localitate.

Potrivit primelor date, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost alertat prin numărul unic de urgență 112. La scurt timp, echipajele Poliției municipiului Caracal au ajuns la fața locului pentru a demara investigațiile.

Anchetă în desfășurare pentru ucidere din culpă

Din păcate, impactul cu solul i-a fost fatal vârstnicului. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost preluat și transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde medicii legiști urmează să efectueze necropsia pentru a stabili cu exactitate cauza morții. În prezent, polițiștii efectuează cercetări la fața locului, fiind luate în calcul mai multe ipoteze.

Conform procedurilor legale în vigoare, autoritățile competente au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Astfel, anchetatorii vor clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

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