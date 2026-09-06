Miron Mitrea: Tăcerea lui Nicușor Dan la CSAT privind SAFE înseamnă complicitate

Publicat 6 sept. 2026, 19:45 Actualizat 6 sept. 2026, 20:05 Sursă Realitatea.net

Consultantul politic Miron Mitrea lansează un mesaj dur înaintea ședinței CSAT. În exclusivitate la Realitatea Plus, la emisiunea "Culisele Puterii", acesta a avertizat că președintele Nicușor Dan trebuie să-și clarifice public poziția față de programul de înarmare SAFE, prin care România ar urma să plătească 5,7 miliarde de euro către concernul german Rheinmetall. Dacă șeful statului nu ia poziție la ședința CSAT, „înseamnă că e părtaș”, spune Mitrea. Comentariul vine în contextul în care Consiliul Suprem de Apărarea a Țării - CSAT se reunește luni, 7 septembrie 2026, la Palatul Cotroceni, pe agendă fiind înzestrarea Armatei și prezența militară a SUA în România.

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