De ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Siegfried Mureșan premier? Ce a declarat președintele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 18:57

Președintele Nicușor Dan a explicat vineri de ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare.

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