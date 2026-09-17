Anca Alexandrescu, reacție dură după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Hai să vă văd că sunteți responsabili”

Publicat 17 sept. 2026, 21:34 Sursă Realitatea.Net

Anca Alexandrescu a reacționat dur după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Jurnalista spune că, dincolo de blocajul politic pe care îl consideră grav, nominalizarea îi pune acum în fața unei situații concrete pe cei care, în opinia sa, au susținut această variantă.

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