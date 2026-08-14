Rabla 2026. AFM a aprobat încă 3.600 de dosare, iar fondurile sunt în continuare disponibile

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) continuă evaluarea cererilor pentru programul Rabla Auto 2026. Instituția a anunțat aprobarea unei noi tranșe de 3.661 de dosare depuse de solicitanți, în timp ce fondurile alocate ediției din acest an rămân în continuare disponibile.
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a validat o nouă tranșă de 3.661 de ecotichete, reprezentând o alocare financiară de 48 de milioane de lei direcționată către persoanele care renunță la mașinile vechi în favoarea unor vehicule mai puțin poluante.
Reprezentanții instituției subliniază că această nouă etapă de finanțare face parte din efortul continuu de reducere a amprentei de carbon provocate de transporturi și de promovare a mobilității sustenabile.
Procedura pentru beneficiari: Ghidul pașilor obligatorii
Persoanele care au primit undă verde și figurează cu statusul de „beneficiar aprobat pentru finanțare” trebuie să parcurgă câțiva pași administrativi obligatorii într-un interval clar delimitat.
Casarea și casarea din circulație: În termen de maximum 60 de zile de la aprobare, proprietarul are obligația să predea mașina uzată la un centru autorizat de casare și să o radieze din evidențele de circulație.
Documentația digitală: După finalizarea procesului, toate actele doveditoare trebuie încărcate direct în aplicația informatică a AFM, împreună cu data oficială la care a fost efectuat actul de radiere.
Mașinile electrice s-au epuizat, hibrizi și GPL mai au fonduri
Piața auto a epuizat rapid plafoanele alocate vehiculelor ecologice. La acest moment, fondurile alocate achiziției de motociclete (clasice și electrice), precum și cele destinate modelelor plug-in hybrid, 100% electrice sau alimentate cu pilă de combustie cu hidrogen au fost consumate integral.
Cu toate acestea, sesiunea rămâne deschisă pentru cei interesați de autovehicule hibride sau de cele cu motoare termice convenționale (inclusiv alimentate cu GPL/GNC):
Buget disponibil: La momentul redactării, au mai rămas disponibile fonduri de aproximativ 9,43 milioane de lei din anvelopa totală de 300 de milioane de lei aprobată pentru ediția din acest an.
Data-limită: Înscrierile rămân deschise până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea completă a ultimelor resurse financiare.
Grila financiară a bonificațiilor din sesiunea curente prevede ecotichete de 25.000 lei pentru vehicule 100% electrice/hidrogen, 13.000 lei pentru plug-in hybrid și motociclete electrice, 10.000 lei pentru hibrizi clasici și 7.000 lei pentru mașini cu motoare termice (inclusiv GPL/GNC) ori motociclete.
Flota auto a României rămâne una dintre cele mai vechi din Europa
În ciuda sumelor substanțiale pompate anual prin programul Rabla, efectul de reîntinerire a parcului auto național este contracarat de importul masiv de vehicule rulate din Vestul Europei.
Conform analizelor realizate de organizația de mediu 2Celsius, România continuă să ocupe penultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, având o vârstă medie a mașinilor aflate în circulație de 16,5 ani.