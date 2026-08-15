Zelenski: Ucraina se aşteaptă ca 30.000 de militari ruşi să fie „eliminaţi” în august

Publicat 15 aug. 2026, 09:37 Actualizat 15 aug. 2026, 10:57 Sursă realitatea.net

Preşedintele Ucrainei Volodîmîr Zelenski a declarat că Ucraina se aşteaptă ca cel puţin 30.000 de militari ruşi să fie „eliminaţi” în august, în timp ce Kievul îşi consolidează poziţiile pe direcţiile Sloviansk şi Kostiantînivka, relatează Kyiv Post.

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