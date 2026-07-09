Guvernul alocă 20 de milioane de lei pentru persoanele relocate din azilele ilegale din Bihor

Guvernul a aprobat joi alocarea a peste 20 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru finanțarea centrelor rezidențiale și căminelor de bătrâni care găzduiesc cele 409 persoane relocate din azilele ilegale administrate de Viorel Pașca, în județul Bihor.
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre prin care alocă 20.028.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap și a căminelor pentru persoane vârstnice care au preluat beneficiarii evacuați din azilele ilegale administrate de Viorel Pașca.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, fondurile vor fi distribuite către 23 de unități administrativ-teritoriale, în care au fost relocate cele 409 persoane vulnerabile.
Peste 13 milioane de lei pentru centrele destinate persoanelor cu handicap
Din suma totală alocată, peste 13 milioane de lei vor fi folosiți pentru finanțarea centrelor rezidențiale dedicate persoanelor adulte cu handicap.
Alte 7 milioane de lei sunt destinate acoperirii cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice care au preluat beneficiarii evacuați.
Cseke Attila: „Persoanele vulnerabile trebuie să beneficieze de îngrijire corespunzătoare”
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că măsura urmărește asigurarea unor condiții adecvate pentru persoanele relocate.
„Prin măsura adoptată astăzi, venim în sprijinul persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să fie în siguranță și să beneficieze de asistență de specialitate și de îngrijire corespunzătoare”, a transmis ministrul, citat în comunicatul ministerului.
Decizia Guvernului vine după relocarea beneficiarilor din centrele ilegale din județul Bihor, în urma controalelor efectuate de autorități și a măsurilor dispuse pentru protejarea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.