O româncă a născut folosind identitatea altei persoane. Trei inculpați, trimiși în judecată

Un dosar fără precedent a ajuns pe masa magistraților după ce o femeie din județul Sibiu ar fi născut folosind identitatea altei persoane. În urma acestei înțelegeri, o fetiță a fost înregistrată oficial ca fiind copilul unei alte familii. Procurorii au finalizat ancheta și au trimis în judecată trei persoane, acuzate că au falsificat documente și au indus în eroare autoritățile.

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