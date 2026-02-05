Alertă uriașă înainte de vacanța de schi a copiilor: urși observați pe o pârtie celebră din Poiana Brașov VIDEO

Alertă uriașă înaintea vacanței de schi a copiilor

Alertă uriașă înaintea vacanței de schi a copiilor! Jandarmii montani au semnalat prezența unei ursoaice cu pui în zona pârtiei Lupului, frecventată de copii și adulți. Autoritățile recomandă vizitatorilor să nu se apropie și să sune imediat la 112 dacă observă prezența animalelor sălbatice.

Imaginile surprinse joi arată o ursoaică cu pui pe pârtia Lupului din Poiana Brașov. În acest context, jandarmii montani avertizează că animalele sălbatice nu trebuie provocate sau hrănite și recomandă respectarea regulilor de siguranță."ATENȚIE! Urși pe pârtia de schi! Imaginile surprinse astăzi semnalează prezența unei ursoaice cu pui în zona pârtiei Lupului din Poiana Brașov. O zonă frecventată de iubitorii de schi - copii și adulți.Pot părea amuzanți, uneori drăgălași, dar nu trebuie să uităm că animalele sălbatice reprezintă un pericol real! Jandarmii montani sunt prezenți în zonă, iar respectarea recomandărilor pe care vi le transmit vă vor ține departe de orice pericol: nu vă apropiați pentru a-i hrăni sau pentru a-i fotografia; nu interveniți în niciun fel; sunați imediat la 112 pentru a anunța autoritățile", avertizează Jandarmeria Română într-o informare postată joi după-amiază pe Facebook.Postare este însoțită și de un video în care ursoaica cu pui poate fi observată la mică distanță de locul în care zeci de turiști - majoritatea copii - schiază, fapt ce poate reprezenta un real pericol pentru aceștia.