Actualitate· 1 min citire
Alessia Păcuraru, după ce contul TikTok al Realitatea PLUS a fost închis fără explicații: „Este pură cenzură!”
13 feb. 2026, 12:16
Actualizat: 13 feb. 2026, 12:16
Alessia Păcuraru, după ce contul TikTok al Realitatea PLUS a fost închis fără explicații: „Este pură cenzură!”
Articol scris de Scris de Realitatea de Olt
Jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, a reacționat după ce contul de Tik Tok al Realitatea PLUS a fost interzis definitiv
Jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, a reacționat după ce contul de Tik Tok al Realitatea PLUS a fost interzis definitiv, fără vreo explicație. Cu toate acestea, reprezentanții postului de televiziune vor merge mai departe și nu se vor lăsa intimidați de încercările de reducere la tăcere.
„INTERZIS! Asta e mesajul de pe contul de TikTok al Realitatea Plus, a fost închis fără niciun fel de explicație! Cele mai importante informații, momente și munca întregii echipe a Realitatea este blocată. Asta nu poate fi altceva decât pură cenzură. Acum, avem nevoie fiecare dintre voi, alături de noi. Mergem mai departe, până la capăt, cu orice preț!”, a subliniat Alessia Păcuraru.
Citește și:
- 21:38 - Donald Trump explică atacul asupra Iran: „Era ultima șansă reală să acționăm”
- 20:50 - Investiție majoră în sănătate: Ursula von der Leyen anunță producerea de medicamente noi în România
- 20:04 - Semnal de alarmă din Pentagon: pierderile SUA în Iran cresc. Patru militari morți și avioane F-15 doborâte
- 19:16 - Lovitură pe piața telefoanelor: Apple dublează memoria pe iPhone 17e fără să mărească prețul de 599 de dolari
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News