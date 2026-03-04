Alunecare de teren în Slatina: 25 de persoane relocate, printre care și 9 copii. Două locuințe, afectate

Două locuințe din municipiul Slatina au fost afectate de o alunecare de teren, iar alte cinci sunt în pericol. 25 de persoane, dintre care 9 copii, au fost relocate preventiv. Situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

O alunecare de teren care s-a produs pe strada Grădiște din municipiul Slatina a afectat două locuințe, una grav și alta ușor, și pune în pericol alte cinci case.

Autoritățile au relocat preventiv 25 de persoane - 16 adulți și 9 copii, iar situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Slatina.