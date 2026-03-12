Apel public pentru „România plantează”. Cristela Georgescu: „Sâmbătă, România plantează! Nu doar un puiet, ci și credința, nădejdea și dragostea!”

Sursă: realitatea.net

Un apel la unitate și implicare civică a fost lansat de Cristela Georgescu, care îi invită pe români să participe sâmbătă, 14 martie 2026, la o acțiune simbolică de plantare de arbori, organizată cu ocazia Zilei Sădirii Arborelui.

Inițiativa poartă numele „România plantează” și îi încurajează pe oameni să planteze copaci în comunitățile lor, ca gest de responsabilitate față de natură și țară.

Mesajul transmis de Cristela Georgescu

În sprijinul inițiativei, Cristela Georgescu , soția lui Călin Georgescu, a transmis un mesaj mobilizator pe rețelele sociale.

„Sâmbătă, România plantează!

Nu doar un puiet, ci și credința, nădejdea și dragostea!

Să facem cât mai mult bine, într-o lucrare împreună. Unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu.” , a transmis aceasta.

Mesajul a fost însoțit de îndemnul de a transforma plantarea unui copac într-un gest simbolic de solidaritate și grijă față de mediul înconjurător.

Apel la plantarea unui arbore la ora 12

Călin Georgescu a anunțat că românii sunt invitați sâmbătă, la ora 12:00, să planteze un arbore sau un pom fructifer, preferabil „din sămânță românească, în pământ românesc”.

„Dragii mei,

Sâmbătă, România plantează!

Sâmbăta aceasta, pe 14 martie, este Ziua Sădirii Arborelui. La ora 12 vă chem pe fiecare să facem împreună un gest simplu, dar plin de putere: să sădim un arbore sau un pom fructifer din sămânță românească, în pământ românesc, pentru binele țării, pentru reîntregirea pădurii românești, pentru unitatea credinței și spre slava lui Dumnezeu.

Cu mic, cu mare, în familie sau împreună cu prietenii, vă chem să faceți acest lucru cu inima plină de iubire pentru țara noastră, fiecare acolo unde poate: în satul vostru, în orașul vostru, la marginea localității sau acolo unde comunitatea are nevoie de viață și de verde. Nu locul este cel mai important, ci hotărârea noastră de a sprijini țara acum, prin acest gest simplu.

Eu voi face același lucru sâmbătă la ora 12, într-o comunitate care are nevoie de sprijin.

Inițial, gândul nostru a fost să facem acest gest în livada unei Mânăstiri. Însă, ca orice lăcaș sfânt, Mânăstirea are nevoie de liniște și de rânduiala ei firească, cu atât mai mult acum, în Postul Mare. În jurul zilei de sâmbătă s-a creat deja o atenție publică prea mare, iar noi nu dorim să transformăm acest gest într-o agitație sau într-un eveniment care să tulbure pacea locului și buna rânduială a Bisericii.

𝑫𝒊𝒏 𝒅𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒆, 𝒑𝒓𝒆𝒕̦𝒖𝒊𝒓𝒆 𝒔̦𝒊 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕, 𝒂𝒎 𝒔𝒄𝒉𝒊𝒎𝒃𝒂𝒕 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒂 – însă livada Sfintei Mânăstiri o vom întineri și împrospăta așa cum se cuvine.

Voi anunța locul în care voi planta, pentru cei din zonă care vor să se alăture. Important este să facem această lucrare în toată țara. În toate județele, mii de mâini să pună un puiet în pământ.

Vă rog să vă organizați din timp: cu puieții, cu uneltele și cu locul ales. Să nu deranjăm pe nimeni și să lăsăm în urma noastră doar bine. Aceasta să fie deviza noastră pentru sâmbătă: să facem cât mai mult bine, într-o lucrare împreună. Unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu.

Sâmbătă 14 martie 2026, la ora 12, să plantăm nu doar un puiet, ci și credința, nădejdea și dragostea noastră pentru acest pământ sfânt.”, a anunțat Călin Georgescu.