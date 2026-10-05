Bătaie în Olt, după un conflict spontan. Un tânăr a ajuns la spital, iar agresiunea este anchetată

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 oct. 2026, 17:07

Un tânăr de 27 de ani, din orașul Potcoava, județul Olt, a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Slatina după ce ar fi fost agresat duminică dimineață, 4 octombrie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și verifică împrejurările în care s-a produs conflictul.

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