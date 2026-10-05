Bătaie în Olt, după un conflict spontan. Un tânăr a ajuns la spital, iar agresiunea este anchetată

Un tânăr de 27 de ani, din orașul Potcoava, județul Olt, a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Slatina după ce ar fi fost agresat duminică dimineață, 4 octombrie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și verifică împrejurările în care s-a produs conflictul.
Poliția a fost sesizată prin 112
Incidentul a fost anunțat în jurul orei 09:00, când o femeie din Potcoava a sunat la 112 și a spus că fiul său ar fi fost agresat fizic. Primele verificări efectuate de polițiști au indicat că tânărul se afla la domiciliul unui bărbat de 47 de ani, din aceeași localitate.
Între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan. Tânărul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde a primit îngrijiri medicale și a fost supus investigațiilor.
Victima ar fi fost lovită cu un obiect
Ulterior, persoane apropiate tânărului au oferit o altă versiune asupra incidentului. Potrivit acestora, conflictul ar fi avut loc în satul Sinești, localitate aparținătoare orașului Potcoava. Tânărul ar fi mers la locuința bărbatului de 47 de ani pentru a discuta despre unele neînțelegeri mai vechi.
Aceleași persoane susțin că, după plecarea altor oameni care s-ar fi aflat inițial în locuință, între cei doi ar fi izbucnit conflictul, iar tânărul ar fi fost lovit de mai multe ori cu un obiect contondent. Aceste informații urmează însă să fie verificate de anchetatori.
Polițiștii continuă cercetările
În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Anchetatorii trebuie să stabilească exact cum a început conflictul, ce s-a întâmplat în locuință, dacă a fost folosit un obiect în timpul agresiunii și care a fost succesiunea evenimentelor.
De asemenea, urmează să fie clarificate eventualele declarații ale martorilor și circumstanțele în care tânărul a ajuns să solicite ajutor.
Tânărul nu a depus, deocamdată, plângere
Potrivit informațiilor comunicate de polițiști, victimei i-au fost aduse la cunoștință drepturile prevăzute de lege. Tânărul a declarat că, pentru moment, nu dorește să formuleze plângere prealabilă împotriva bărbatului de 47 de ani. El și-a rezervat însă dreptul de a face acest lucru ulterior.
Ancheta continuă pentru stabilirea situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.