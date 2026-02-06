Actualitate· 1 min citire
Cristian Rizea a prezentat informații BOMBĂ într-o emisiune difuzată pe Rizea TV
6 feb. 2026, 16:03
Actualizat: 6 feb. 2026, 16:03
Cristian Rizea a prezentat informații BOMBĂ într-o emisiune difuzată pe Rizea TV
Articol scris de Scris de Realitatea de Olt
Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat, în exclusivitate pe Rizea TV, o nouă serie de dezvăluiri.
Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat, în exclusivitate pe Rizea TV, o nouă serie de dezvăluiri.
În emisiune, Rizea a făcut referire la cazul lui Oleg Pruteanu, persoană prezentată în cadrul programului drept o figură cunoscută în spațiul public din Republica Moldova.
Toate aceste informații au fost prezentate și discutate exclusiv în cadrul emisiunii difuzate pe Rizea TV. Conform realizatorului, detaliile complete, documentarea și contextul acestor afirmații se regăsesc integral pe Rizea TV.
Citește și:
- 21:38 - Donald Trump explică atacul asupra Iran: „Era ultima șansă reală să acționăm”
- 20:50 - Investiție majoră în sănătate: Ursula von der Leyen anunță producerea de medicamente noi în România
- 20:04 - Semnal de alarmă din Pentagon: pierderile SUA în Iran cresc. Patru militari morți și avioane F-15 doborâte
- 19:16 - Lovitură pe piața telefoanelor: Apple dublează memoria pe iPhone 17e fără să mărească prețul de 599 de dolari
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News