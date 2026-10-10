Descoperire arheologică în zona podului lui Constantin cel Mare

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 09:16

Obiecte de plumb și un gât de amforă au fost recuperate din albia Dunării, în zona vestigiilor podului de la Sucidava-Celei, construit de împăratul Constantin cel Mare în secolul al IV-lea d.Hr. Descoperirea a fost realizată de arheologul-scafandru Iulian Rusu, președintele Asociației Club Marine Explorer, și obiectele au fost predate Muzeului din Corabia.

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