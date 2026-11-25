Publicat 25 nov. 2026, 15:16 Sursă realitatea.net

Senatoarea și prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, a acuzat conducerea partidului că a încălcat Constituția și legile țării, după excluderea ei și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar al PNL din Senat. Într-o intervenție acordată în exclusivitate postului Realitatea Plus, în cadrul emisiunii „Tunurile pe politicieni”, Pauliuc a declarat că Ilie Bolojan ar fi încălcat nu doar principiile democrației interne de partid, ci și Constituția României.

Distribuie articolul