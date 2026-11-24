Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 nov. 2026, 07:38

Securitatea Mării Negre „nu mai poate aștepta”, spune Gabriel Oprea, după ce încă două nave au fost lovite de drone în apropierea litoralului românesc. Fostul vicepremier cere măsuri urgente pentru protejarea navigației, a portului Constanța și a gurilor Dunării, printr-o cooperare strategică mai strânsă cu SUA și NATO.

Distribuie articolul