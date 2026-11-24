Publicat 24 nov. 2026, 08:13 Sursă realitatea.net

Ucraina continuă să lovească nave rusești aflate la mare distanță de propriul teritoriu. Potrivit experților, operațiunea evidențiază capacitățile tehnologice tot mai avansate ale Kievului. Totodată, atacurile urmăresc să limiteze influența militară a Rusiei în regiuni îndepărtate, precum nordul Africii. Însă, acțiunea ar putea genera însă noi repercusiuni diplomatice pentru Ucraina. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, explică situația

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