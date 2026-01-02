Drone la granița cu România. Populația din Tulcea, avertizată printr-un nou mesaj RO-Alert

Drone la granița cu România. Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea

Autoritățile au emis vineri un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost detectate drone la granița cu România.

MApN a anunțat că sistemul de supraveghere a identificat drone aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

„Starea de alertă a încetat la ora 12.22. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, transmite MApN.

IGSU a transmis în jurul orei 12.00 un mesaj de informare și avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea.

Și joi au fost înregistrate atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a anunțat că două avioane F-16 de la Fetești au fost ridicate și au monitorizat zona de frontieră.