Elevă de 17 ani agresată într-un liceu din Slatina chiar de o colegă. Minora a ajuns la spital, poliția a deschis dosar penal

Un incident violent a avut loc vineri dimineață într-un liceu din Slatina, județul Olt. O elevă de 17 ani a fost agresată fizic de o colegă în timpul unei pauze, iar în urma altercației a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, polițiștii din Slatina au fost sesizați în jurul orei 9:15 cu privire la producerea unui incident într-o unitate de învățământ din municipiu.

Din primele verificări reiese că o adolescentă de 17 ani, aflată în pauză, ar fi fost agresată de o colegă în vârstă de 16 ani, pe fondul unui conflict izbucnit spontan.

Incidentul s-a petrecut în incinta liceului, iar cadrele didactice au intervenit pentru a aplana situația.

Victima, transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina

În urma agresiunii, fata de 17 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru evaluare și tratament de specialitate.

Starea acesteia nu a fost detaliată de autorități, însă reprezentanții poliției au confirmat că a necesitat intervenție medicală.

Dosar penal pentru lovire sau alte violențe

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „lovirea sau alte violențe”. Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul, precum și eventualele responsabilități.

Ancheta vizează atât clarificarea conflictului dintre cele două eleve, cât și stabilirea modului în care a fost gestionată situația în incinta unității de învățământ.