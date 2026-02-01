Ingrid Mocanu, la „Vocea Libertății”: acuzații privind o „caracatiță” în clasa politică și apel pentru publicarea interceptărilor DNA

Avocata Ingrid Mocanu a lansat acuzații dure la adresa clasei politice și a modului în care Direcția Națională Anticorupție gestionează unele dosare de corupție

Avocata Ingrid Mocanu a lansat acuzații dure la adresa clasei politice și a modului în care Direcția Națională Anticorupție gestionează unele dosare de corupție, în cadrul podcastului „Vocea Libertății”. Declarațiile sale au vizat în special cazul avocatei Adriana Georgescu, cercetată de DNA și prinsă în flagrant, potrivit anchetatorilor, în timp ce ar fi primit bani pentru trafic de influență.

Mocanu a susținut că dosarul ar scoate la iveală o rețea mult mai amplă de influență și relații politice, pe care a descris-o drept una dintre cele mai extinse structuri infracționale care ar fi existat vreodată în România. În opinia sa, dacă măcar o parte din discuțiile interceptate în acest caz se confirmă, amploarea fenomenului ar depăși tot ceea ce s-a văzut anterior în spațiul public.

„Dacă măcar 20% din ce se discută acolo este real, ne-am făcut casa celei mai mari caracatițe infracționale descoperite vreodată”, a declarat Ingrid Mocanu, adăugând că nu ar fi existat anterior o situație „atât de întinsă în clasa politică”.

În intervenția sa, avocata a făcut referire și la perioada în care Laura Codruța Kovesi se afla la conducerea DNA, afirmând că, la acel moment, cel mai corupt partid ar fi fost Partidul Social Democrat. Afirmația a fost formulată ca o opinie personală.

Un punct central al discursului său l-a reprezentat solicitarea adresată DNA de a face publice toate interceptările realizate în dosarul Andreei Georgescu. Mocanu a subliniat că, în practica anchetelor penale, interceptările nu vizează doar discuțiile cu o anumită persoană, ci toate convorbirile purtate de cea aflată sub supraveghere.

„Cer DNA-ului să vină cu toate interceptările, să le pună la dosar și să le dea publice, ca să vedem cu cine mai vorbea doamna asta în afară de investigatorul sub acoperire”, a spus ea, făcând referire la utilizarea unui investigator cu identitate protejată în anchetă.

Potrivit declarațiilor sale, publicarea integrală a interceptărilor – mesaje, convorbiri telefonice sau alte forme de comunicare – ar putea clarifica dimensiunea reală a relațiilor și influențelor implicate în acest caz și ar permite opiniei publice să înțeleagă dacă este vorba despre un caz izolat sau despre o rețea mai largă de conexiuni politice și instituționale.

Reprezentanții DNA nu au comentat, până în prezent, afirmațiile făcute în cadrul podcastului. Ancheta în cazul Adrianei Georgescu se află în curs, iar vinovăția sau nevinovăția acesteia urmează să fie stabilită de instanță, în conformitate cu principiul prezumției de nevinovăție.