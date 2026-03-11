Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”

Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu consideră că partidul AUR este principalul beneficiar politic al deciziei prin care România ar urma să sprijine operațiunile SUA în Orientul Mijlociu, într-un context în care opinia publică s-ar fi arătat tot mai reticentă față de o eventuală implicare în conflictul cu Iranul.

„Acum e greu de susținut o implicare în război, că este o implicare, măcar chiar dacă Nicușor Dan bate câmpii cu defensivă, pornesc de aici avioanele care bombardează cu defensivă. Este o implicare, în acest moment avem un mare câștigător care este AUR, care a sesizat un lucru foarte, foarte important: că românilor, că românii au devenit isterici în legătură cu această decizie. Deci, nu cred că a existat o decizie mai nepopulară ca aceasta.”, a spus Cristoiu.

Analistul politic a subliniat că în contextul actual, mesajul de pace promovat de liderul AUR, George Simion, se dovedește eficient la nivel electoral: „Toți cei care vor pleda pentru pace vor câștiga, pentru că oamenii simpli se întreabă: de ce să ne vârâm noi în această poveste?”.

În opinia sa, Nicușor Dan „administrează prost comunicarea privind această decizie”, mai ales după secretizarea cererii venite din partea Statelor Unite. Analistul Realitatea Plus crede că cererea SUA putea putea fi dată publicității. „Faptul că au ascuns documentul sporește isteria, pentru că televiziunile vor amplifica subiectul pentru audiență”, a mai afirmat Cristoiu.

Publicistul a remarcat și o schimbare de atitudine la nivel internațional și politic: „E curios că un președinte și partide care până acum erau anti-Trump ajung astăzi să îl sprijine în această acțiune. Este o incoerență care va costa electoral”.

Ion Cristoiu a concluzionat că românii nu percep Iranul ca pe un pericol direct pentru țară, spre deosebire de Rusia în cazul conflictului din Ucraina: „În mentalul românesc, Rusia a fost mereu un pericol. Dar cum convingi poporul român că Iranul e o amenințare pentru noi? N-are logică.”

Ion Cristoiu: „George Simion vrea pace”

„Trebuie precizat că e foarte important și aici cum a justificat George Simion, și anume că vrea pace. Vreau să vă spun că din ianuarie anul trecut Călin Georgescu a avut drept temă pace, de fapt de aia au și fost anulate alegerile, că el era era vorba de pacea cu războiul din Ucraina și a justificat că noi vrem pace.

Acum e greu de susținut o implicare în război, că este o implicare, măcar chiar dacă Nicușor Dan bate câmpii cu defensivă, pornesc de aici avioanele care bombardează cu defensivă.

„În acest moment avem un mare câștigător care este AUR”

Este o implicare, în acest moment avem un mare câștigător care este AUR, care a sesizat un lucru foarte, foarte important: că românilor, că românii au devenit isterici în legătură cu această decizie. Deci, nu cred că a existat o decizie mai nepopulară ca aceasta.

Adică după ce a fost o întreagă isterie cu războiul din Ucraina, eu spun, vorbesc de oamenii simpli și o să vorbesc și pe stradă care nu e vorba că ne dau ăia sau ne dau cu rachete, dar ne trezim. Eu spun că vorbesc, dacă mă întrebați ca analiză, le spun: nu ai cum să refuzi, e parteneriat strategic. Eu am spus ca marea problemă a lui Nicușor Dan și marele perdant este Nicușor Dan, pentru că el nu poate refuza și nici nu are cum să refuze.

Bine era dacă nu ne cereau ei, iar marele câștigător este AUR, care a trecut până acum drept trumpist, dar sesizând ceea ce putea să sesizeze și USR și PNL și PSD, că românii nu vor implicare, nu că sunt anti-americani, anti-Trump sau pro-iranieni, ci că ăsta este, nu știu ce ne vârâm. Eu spun ce spune omul simplu, dar care e afacerea? Adică de ce să ne vârâm noi în această poveste? Deci, toți cei care vor pleda pentru pace vor fi, vor câștiga.

„Va crește isteria, pentru că Nicușor Dan și puterea administrează foarte prost situația”

În zilele următoare, mai mult ca sigur, va crește isteria deoarece Nicușor Dan și puterea o administrează foarte prost, chiar și acum cinetice, defensive, adică nu ne-a explicat mai pe larg. Da, o mare greșeală a fost faptul că au secretizat acea cerere a SUA. Putea fi dat chiar publicității. Ce era secret? Adică putea fi trimis o chestie militară care era secretă și o chestie cât de cât politică.

„Cererea SUA putea fi dată publicității”

Putea fi difuzat, adică faptul că ei au secretizat cererea SUA sporește în România, în perioada următoare va crește isteria pentru că televiziunile vor fi obligate prin rating să dramatizeze. Ne lovesc, nu ne lovesc, vin rachete, vin, nu vin rachete, nu vor veni, n-are cum, că Iranul are altă strategie, are alți adversari decât noi, dar am spus, după isteria care a fost pandemia, după isteria care a fost războiul din Ucraina, de care ne-a ținut pe noi în situații tulburi, a venit asta.

Ei, în aceste condiții, straniu este faptul că un președinte anti-Trump până acum, el a întreținut, mai țineți minte? Televiziuni anti-Trump. Deci, atmosfera în România a fost anti-Trump. USR-ul, Țoiu era anti-Trump, Miruță anti-Trump.

„Simion a marcat”

Simion a marcat punct. Iar dincoace, eu vă spun, până la sfârșitul emisiunii să-mi spună colegii dacă Donald Trump ne mulțumește. Normal, era că deja se nemulțumea. Deci, avem Nicușor Dan și USR, PSD mai puțin, care au fost, au creat atmosfera anti-Trump.

Atmosfera anti-Trump din România a fost creată pe următoarea: cel care a venit e un diliu, face ce vrea, vrea Groenlanda, vrea aia, e putinist, nu-i așa? Deci, nu are și deodată diliu putinistul deodată el decide să atace Iranul, brusc, în stilul lui, și să ne implice pe noi.

„Este ilogic ca Țoiu și Miruță să-l sprijine pe Trump, după ce l-au criticat”

Este ilogic să-l sprijini dacă până acum l-ai criticat. Foarte important, deci asta este o chestiune de electorat. În cazul este clar că marea majoritate, inclusiv ce vreți useriști, nu că vor nu că sunt împotriva dărâmării Iranului.

Dar care e afacerea? De ce? Adică, de ce ne-a apucat pe noi? Pentru că știți, încă un lucru, în cazul războiului din Ucraina era o altă situație. Da, de aia și-a avut un anumit spirit. Unul era Rusia, dușmanul ba chiar am înțeles că soldații ruși au vrut să violeze pe bunica lui Lasconi. Țin minte, dar n-au reușit atunci în '44.

În mentalul românesc, Rusia este un pericol de întotdeauna. Doi, Rusia a atacat o țară ca Ucraina, care puteam fi noi. Da, deci aici în cazul de față cum conving el, eu nu spun ca analist, cum conving eu poporul român că Iranul e un pericol pentru noi? Pericol. Ce treabă are? Adică a ieșit ca dracul.”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea Plus.