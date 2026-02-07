Marius Budăi avertizează: „România riscă recesiune tehnică”. Critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan

Marius Budăi atrage atenția că că riscul intrării în recesiune

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că România se apropie de o recesiune tehnică și acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că a dus o politică de austeritate care ar fi afectat grav economia.

Budăi a postat un mesaj pe propriul cont de socializare în care atrage atenția că că riscul intrării în recesiune este „aproape de neevitat”, în contextul în care consumul ar fi în scădere de cinci luni consecutive, situație comparabilă, potrivit acestuia, doar cu perioada crizei economice din 2010. El susține că majorarea TVA a fost o greșeală și că alternativa ar fi fost introducerea impozitării progresive.

„România trebuie să se pregătească de impact. Riscul intrării în recesiune tehnică este aproape de neevitat. Aceasta este dovada cea mai clară a eșecului austerității dusă de primul-ministru Bolojan, cu o încăpățânare de neegalat! Scamatoria bugetară prin care a încercat să ne hipnotizeze că este bună majorarea TVA se va dovedi un simplu truc!

De ce spun că riscul este aproape de neevitat? Pentru că în scurt timp se încheie a 5-a lună consecutivă de prăbușire a consumului! Doar în criza economică din 2010 am mai avut o serie atât de lungă! Iar în România, ponderea consumului în formarea PIB este mai mare decât media europeană. Deci, un consum în scădere 5 luni la rând ne duce inevitabil în recesiune tehnică!” , a declarat Marius Budăi, potrivit Realitatea.

Fostul ministru propune aplicarea urgentă a programelor PSD de stimulare a investițiilor și de susținere a categoriilor vulnerabile, precum și revizuirea politicilor fiscale. În opinia sa, într-o economie în care consumul are o pondere ridicată în PIB, scăderea cererii interne poate conduce rapid la recesiune, iar măsurile de stimulare ar trebui adoptate fără întârziere.

Ilie Bolojan a ignorat toate avertismentele primite

„Din păcate, acum se împlinesc toate avertismentele pe care i le-am adresat cu bună credință domnului prim-ministru! Atunci unii spuneau că îl atac politic. Eu însă doar îl avertizam și îi prezentam mereu alternative. Chiar de la început i-am spus că alternativa la creșterea TVA era impozitarea progresivă. Încă din septembrie i-am spus că după majorările de taxe se impun măsuri de stimulare economică, așa cum propusese PSD! Abia acum a acceptat cu greu ideea!

Aplicarea urgentă a Programului PSD pentru stimularea investițiilor în economia națională, adoptarea urgentă a măsurilor sociale ale PSD, introducerea impozitării progresive cu o cotă mai redusă la cei cu venituri mici, revizuirea politicilor fiscale față de cetățenii și firmele de buna credință și abandonarea ideologiei cinice „fără excepții” sunt urgențe! Să ținem seama de particularitățile sociale și să folosim „excepțiile fiscale” ca facilități de stimulare economică!”, a mai atras atenția politicianul.