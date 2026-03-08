Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie: „Prea des uităm cât de mult vă datorăm”
Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie: „Prea des uităm cât de mult vă datorăm”
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Ziua Internațională a Femeii, în care a subliniat rolul important pe care femeile îl au în societate și a atras atenția asupra situațiilor în care acestea nu sunt tratate cu respectul cuvenit.
„Prea des uităm cât de mult vă datorăm. Pentru grijă, pentru răbdare, pentru forța de a duce mai departe familii, comunități și proiecte”, a transmis edilul într-un mesaj public.
Nicușor Dan a subliniat însă că nu toate femeile se bucură de aprecierea pe care o merită în această zi. „Din păcate, nu toate femeile primesc flori și prețuire. Pentru unele, realitatea înseamnă încă violență, nedreptate sau lipsă de respect”, a arătat primarul.
Președintele a transmis și un gând de recunoștință tuturor femeilor, subliniind că societatea trebuie să facă mai mult pentru a le oferi siguranță, respect și șanse egale.
Mesajul a fost publicat cu ocazia zilei de 8 martie, când în București și în întreaga România sunt organizate evenimente dedicate femeilor.
