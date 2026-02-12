Modificări legislative majore pentru regimul drogurilor și substanțelor psihotrope, pe agenda Guvernului astăzi
Modificări legislative majore pentru regimul drogurilor și substanțelor psihotrope, pe agenda Guvernului astăzi
Guvernul aprobă astăzi un set de noi reglementări
Guvernul aprobă astăzi un set de noi reglementări ce vizează Legea 339/2005, vizând modul în care plantele și preparatele stupefiante sunt manipulate, evidențiate și eliberate către populație, cu un accent sporit pe securitatea circuitului medical, potrivit realitatea.net.
Iată o rescriere cursivă și clarificată a prevederilor din expunerea de motive, eliminând limbajul tehnic arid pentru o mai bună cursivitate:
Conform expunerii de motive, noua reglementare urmărește, în primul rând, o delimitare mult mai clară a regimului juridic pentru preparatele ce conțin substanțe stupefiante sau psihotrope. O noutate importantă este introducerea unei reguli de siguranță: în cazul produselor care au în compoziție mai multe tipuri de substanțe controlate, acestea vor fi supuse automat regimului celei mai strict monitorizate componente.
O altă direcție majoră a proiectului este responsabilizarea directă a farmacistului. Astfel, indiferent de tipul farmaciei (comunitară, de spital sau din rețelele ministeriale), toate activitățile critice — de la preparare și depozitare până la eliberarea și evidența substanțelor din Tabelele II și III — vor putea fi realizate exclusiv de către farmaciști cu drept de liberă practică. Aceștia trebuie să fie angajați cu contract de muncă, asigurându-se astfel un lanț de control autorizat și asumat.
În final, actul normativ include și o componentă administrativă, vizând actualizarea denumirilor instituțiilor statului. Aceste modificări de formă sunt necesare pentru a pune textul legii în acord cu denumirile actuale ale autorităților competente, fără a altera însă fondul regimului juridic deja stabilit.
Citește și:
- 21:38 - Donald Trump explică atacul asupra Iran: „Era ultima șansă reală să acționăm”
- 20:50 - Investiție majoră în sănătate: Ursula von der Leyen anunță producerea de medicamente noi în România
- 20:04 - Semnal de alarmă din Pentagon: pierderile SUA în Iran cresc. Patru militari morți și avioane F-15 doborâte
- 19:16 - Lovitură pe piața telefoanelor: Apple dublează memoria pe iPhone 17e fără să mărească prețul de 599 de dolari
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News