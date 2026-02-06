Motivele pentru care îți este mereu frig. Ce încearcă organismul să îți spună și când ar trebui să consulți un medic
Senzația constantă de frig, chiar și atunci când în jur este cald, este o experiență comună pentru multe persoane
Senzația constantă de frig, chiar și atunci când în jur este cald, este o experiență comună pentru multe persoane. Deși uneori pare doar o particularitate personală, medicii spun că, atunci când frigul devine persistent și inexplicabil, pot exista cauze care merită atenție.
Când frigul nu are o cauză medicală
Există persoane care simt mai des frigul fără să aibă o problemă de sănătate. Specialiștii explică faptul că:
masa musculară redusă poate face corpul mai puțin eficient în a produce și păstra căldura
acest lucru este întâlnit mai des la femei și la persoanele în vârstă
unele persoane au pur și simplu un set-point termic diferit, adică organismul lor percepe frigul mai intens
Lipsa somnului poate amplifica senzația de frig
Persoanele care dorm puțin sau au un somn fragmentat pot simți mai des frigul. Ritmul circadian — ceasul intern al corpului — scade temperatura corporală în timpul nopții. Dacă ești treaz în acele intervale, corpul poate rămâne „setat” pe modul de răcire.
Circulația deficitară a sângelui
Un alt motiv frecvent este circulația slabă. Aceasta poate apărea în cazul:
persoanelor care fumează
celor cu stil de viață sedentar
persoanelor cu obezitate
celor cu afecțiuni cardiovasculare
Când sângele nu ajunge eficient în extremități, mâinile și picioarele devin reci, iar senzația se poate extinde la nivelul întregului corp.
Scăderea bruscă în greutate
Persoanele care pierd rapid kilograme pot simți mai des frigul. Grăsimea corporală are rol de izolație, iar pierderea ei poate face corpul mai sensibil la temperaturi scăzute.
Deficiențe nutriționale și afecțiuni medicale asociate cu frigul
Există și cauze medicale care pot explica această sensibilitate:
deficitul de vitamina B12
hipotiroidismul, care încetinește metabolismul
anemia, care reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigen
diabetul, care poate afecta nervii responsabili de percepția temperaturii
Aceste condiții pot influența modul în care organismul produce și distribuie căldura.
Când este cazul să ceri opinia unui medic
Senzația de frig devine un motiv de îngrijorare atunci când:
persistă pe termen lung
apare brusc, fără o explicație clară
este însoțită de oboseală, amețeli, paloare sau pierdere în greutate
afectează activitățile zilnice
În astfel de situații, este important să discuți cu un medic, care poate evalua simptomele și poate recomanda investigații adecvate. De multe ori, identificarea timpurie a unei probleme de sănătate poate preveni complicațiile și poate îmbunătăți calitatea vieții.
