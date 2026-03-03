Războiul lui Donald Trump cu Iran: victorie rapidă sau dezastru geopolitic

Noua ofensivă declanșată de administrația Trump împotriva Iranului ridică semne serioase de întrebare în rândul analiștilor internaționali, care se întreabă dacă acest conflict va aduce o victorie strategică sau va repeta eșecurile dureroase ale trecutului, scrie CNN.

Luni, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a adoptat un ton ferm, specific începutului marilor intervenții militare ale SUA. „Vom încheia acest conflict în condițiile «America First» stabilite de președintele Trump, nu de alții”, a declarat acesta la sediul Pentagon.

Afirmația sa amintește însă de promisiuni similare făcute în trecut. În 2001, președintele George W. Bush declara că războaiele începute după atentatele de la 11 septembrie se vor încheia în termenii aleși de America. În realitate, acele conflicte au durat aproape două decenii.

Acest ecou al istoriei alimentează temerile că actuala administrație nu ține cont de lecțiile dure ale intervențiilor precedente. Miza este uriașă, mai ales în contextul războiului purtat alături de Israel, care ar fi dus deja la eliminarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei.

Analiștii avertizează că un conflict pornit pe baze controversate ar putea destabiliza întregul Orient Mijlociu, provoca mii de victime civile și genera, pe termen lung, noi valuri de atacuri teroriste împotriva intereselor americane.

Un astfel de scenariu ar transforma intervenția într-un eșec strategic și într-o povară politică majoră pentru Washington.

Un posibil scenariu de succes

Există însă și o variantă optimistă. Dacă administrația Trump reușește să slăbească decisiv influența Iranului în regiune și să limiteze capacitățile sale militare, președintele ar putea obține o victorie geopolitică importantă.

Susținătorii acestei perspective cred că o astfel de reușită ar putea deschide calea unor schimbări interne și a unei mai mari libertăți în Iran. Opinia experților

Istoricul și analistul de politică externă Max Boot a declarat, într-un eveniment organizat de Council on Foreign Relations, că intervenția este controversată din punct de vedere legal și moral.

„Acest război este nejustificat și ilegal. Asta nu înseamnă automat că va eșua, dar riscurile sunt enorme”, a afirmat el, criticând totodată încrederea excesivă a președintelui.

În acest context, conflictul lansat de Donald Trump rămâne un pariu periculos, cu potențial fie de succes istoric, fie de criză majoră pentru Statele Unite și întreaga regiune.