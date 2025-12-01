Risc de avalanșă în munții din județul Brașov. Turiștii aflați în minivacanța de 1 Decembrie, sfătuiți să nu urce la altitudii mari

În urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă

În această perioadă, turiștii care se află la munte, în județul Brașov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, deoarece există risc major de avalanşă. Salvamontiștii le recomandă celor care urcă pe traseele montane să fie echipaţi corespunzător, potrivit realitatea.net.

”Salvamontiştii din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov recomandă evitarea tuturor traseelor montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, întrucât stratul de zăpadă, riscul de avalanşă şi condiţiile meteorologice instabile pot genera situaţii periculoase pentru turişti.

Totodată, subliniem că deplasarea pe munte, indiferent de traseul ales sau de altitudine, necesită un echipament complet adecvat sezonului: îmbrăcăminte corespunzătoare, haine de schimb, hrană, băuturi calde, sursă de lumină şi baterie suplimentară pentru telefon. Planificarea turei trebuie realizată riguros, luând în considerare timpii de parcurgere, condiţiile meteo şi ora estimată de întoarcere”, transmit oficialii Salvamont Braşov.

Salvamontiştii îi sfătuiesc „insistent” pe turişti să nu urce singuri pe munte şi să ţină cont de faptul că vremea în zona montană se poate modifica rapid, influenţând semnificativ siguranţa deplasării pe traseele montane.