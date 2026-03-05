Tânără din Olt, cercetată după ce și-a trimis singură mesaje amenințătoare pe rețele sociale: fata susținea că ar fi hărțuită

O adolescentă de 18 ani din județul Olt este anchetată penal după ce și-a creat conturi pe rețelele de socializare și și-a trimis singură mesaje amenințătoare, pe care le-a folosit ulterior ca "probe" într-un dosar în care acuza un profesor de hărțuire.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat, joi, că o tânără de 18 ani, din Corabia, a sesizat poliţiştii, în luna octombrie a anului trecut, că ar fi fost hărţuită prin intermediul unor conturi de socializare şi a indicat un cadru didactic ca fiind posibilul autor al acestei acţiuni.



În urma plângerii depuse, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ”hărţuire”.

În timpul urmăririi penale, tânăra a depus mai multe mesaje şi capturi de ecran, reprezentând presupuse ameninţări, motiv pentru care anchetatorii au dispus extinderea urmăririi penale şi pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi influenţarea declaraţiilor.

”La data de 19 februarie 2026, în cadrul activităţilor procedural-penale desfăşurate la sediul poliţiei, s-a dispus, prin ordonanţă, ridicarea telefonului mobil al acesteia, în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate, cu respectarea strictă a cadrului legal. Persoanei i-au fost comunicate drepturile şi paşii procedurali pe care îi putea urma. Ulterior, aceasta a sesizat prin S.N.U.A.U. 112 faptul că ar i-ar fi fost reţinut în mod abuziv telefonul de un poliţist”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Ei au precizat că sesizarea respectivă a fost înaintată unui procuror, care a dispus respingerea solicitării, constatând că activităţile s-au desfăşurat cu respectarea legii.

”În continuarea cercetărilor, în urma administrării probatoriului, a rezultat faptul că persoana în cauză ar fi creat şi utilizat conturi de socializare prin intermediul cărora şi-ar fi transmis singură mesaje cu caracter ameninţător, pe care ulterior le-a depus ca probe în dosarul penal”, a menţionat sursa citată.

Poliţiştii au decis, în 2 martie, să înceapă urmărirea penală faţă de tânăra de 18 ani, pentru comiterea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare.

”Cu ocazia audierii, tânăra a recunoscut comiterea faptei, declarând că plângerea şi probele depuse nu corespund realităţii”, au mai afirmat poliţiştii.