Trei rețineri în urma pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5
Trei rețineri în urma pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5
Acestea vor fi prezentate sâmbătă în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă
Trei persoane au fost reținute după audierile ce au urmat pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5. Este vorba de administratorul public, de arhirectul șef și de directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5.
Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Mihai Bașca, arhitectul-șef al sectorului, și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5, au fost reținuți pentru 24 de ore. Un alt șef din poliția locală este plasat sub control judiciar.
Persoanele reținute vor fi prezentate sâmbătă la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.
Procurorii DNA au descins vineri la Primăria Sectorului 5 într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție din domeniul imobiliar, fiind suspectați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef.
Citește și:
- 21:38 - Donald Trump explică atacul asupra Iran: „Era ultima șansă reală să acționăm”
- 20:50 - Investiție majoră în sănătate: Ursula von der Leyen anunță producerea de medicamente noi în România
- 20:04 - Semnal de alarmă din Pentagon: pierderile SUA în Iran cresc. Patru militari morți și avioane F-15 doborâte
- 19:16 - Lovitură pe piața telefoanelor: Apple dublează memoria pe iPhone 17e fără să mărească prețul de 599 de dolari
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News