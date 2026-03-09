Turcia dislocă şase avioane de vânătoare F-16 în partea de nord a Ciprului. Anunțul autorităților de la Ankara

Sursă: realitatea.net

Turcia a dislocat luni șase avioane de vânătoare F-16 în partea de nord a Ciprului „pentru a consolida securitatea”. Anunțul a fost făcut de Ministerul turc al Apărării care a subliniat că măsura vizează acea parte a insulei care este recunoscută doar de Ankara.

„Având în vedere evoluţia recentă a situaţiei din regiunea noastră şi în cadrul unui plan progresiv menit să consolideze securitatea Republicii Turce a Ciprului de Nord, şase avioane de vânătoare F-16 şi sisteme de apărare aeriană au fost dislocate în Ciprul de Nord începând de astăzi”, a precizat ministerul într-un comunicat transmis luni.

Potrivit autorităților de la Ankara, măsura era anticipată deja de câteva zile, după ce o bază aeriană britanică din Cipru a fost lovită de o dronă fabricată în Iran, la câteva ore după decizia Londrei de a autoriza Washingtonul să utilizeze bazele sale militare împotriva Iranului. Alte două drone care se îndreptau spre insulă au fost, de asemenea, interceptate în aceeaşi zi.

Recunoscută doar de Turcia, autoproclamata „Republica Turcă a Ciprului de Nord” şi-a declarat independenţa la 15 noiembrie 1983, la nouă ani după intervenţia militară turcă din 1974, justificată de Ankara ca reacţie la încercarea unui grup de ofiţeri pucişti de a anexa Cipru la Grecia. De atunci, zona trăieşte sub influenţa Turciei, care a trimis acolo un număr nedeterminat de colonişti.