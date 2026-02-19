Actualitate· 1 min citire
Un nou risc însemnat de avalanșe
19 feb. 2026, 14:44
Actualizat: 19 feb. 2026, 14:44
Un nou risc însemnat de avalanșe
Articol scris de Scris de Realitatea de Olt
Este vorba inclusiv de Munţii Bucegi și Făgăraş
Este risc însemnat de avalanşă de gradul 4, pe o scară de la 1 la 5, în toate masivele din Carpaţii Meridionali, la peste 1.800 de metri altitudine.
Este vorba inclusiv de Munţii Bucegi și Făgăraş.
În zona crestelor, dar şi pe văi s-au format depozite de zăpadă groasă care se pot rupe uşor.
Astăzi, cel mai mare strat de zăpadă din ţară măsoară 186 de cm pe vârful Omu din Munţii Bucegi, iar la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş, este de puţin peste 170 de cm.
Citește și:
- 21:38 - Donald Trump explică atacul asupra Iran: „Era ultima șansă reală să acționăm”
- 20:50 - Investiție majoră în sănătate: Ursula von der Leyen anunță producerea de medicamente noi în România
- 20:04 - Semnal de alarmă din Pentagon: pierderile SUA în Iran cresc. Patru militari morți și avioane F-15 doborâte
- 19:16 - Lovitură pe piața telefoanelor: Apple dublează memoria pe iPhone 17e fără să mărească prețul de 599 de dolari
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News