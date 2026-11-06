Alexandru Nazare: România riscă un „cartonaș roșu” de la agențiile de rating dacă bugetul pe 2027 nu e realist

Alexandru Nazare a declarat vineri că România riscă să primească un „cartonaș roșu direct” de la agențiile de rating dacă bugetul pe 2027 nu va fi realist, subliniind necesitatea disciplinei fiscale pentru a menține creșterea economică.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri că Guvernul își menține angajamentul de a elimina impozitul pe cifra de afaceri, în contextul în care se pregătește adoptarea bugetului pentru anul următor.
Alerta privind ratingul și disciplina fiscală
Nazare a avertizat că nerespectarea angajamentelor asumate va avea consecințe directe asupra evaluării creditului de stat. Potrivit ministrului, agențiile de rating reacționează rapid la lipsa de transparență sau la bugete nerealiste.
Ministrul a precizat că, în 2025, autoritățile au fost constrânse să introducă o taxă nouă pentru a salva ratingul țării. În acea perioadă, s-a trimis o adresă către toate ministerele pentru a propune reduceri de cheltuieli și comasări.
Ținta pe termen mediu: reducerea deficitului
Pentru următorii trei ani, Guvernul își propune să reducă deficitul bugetar cu 1% pe an. Nazare a afirmat că are încredere că miniștrii vor prezenta propuneri concrete de economisire, fără ca măsurile luate să afecteze ritmul creșterii economice.
Ministrul a subliniat importanța investițiilor private de calitate pentru stimularea economiei, evitând totodată considerarea consumului ca singurul motor al creșterii. Decizia privind a doua rectificare bugetară și bugetul pe 2027 va fi luată în următoarea săptămână, cu accent pe realitatea finanțării cheltuielilor.