ANOFM: Aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile în România

Publicat 4 nov. 2026, 15:17 Sursă stiripesurse

Aproape 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național, conform datelor transmise miercuri de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Distribuie articolul

Mai multe articole despre activitatea anofm