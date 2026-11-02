Ryanair vrea să crească prețurile la biletele de avion. Vor fi măsuri și pentru angajați

Ryanair evaluează înghețarea temporară a salariilor și alte măsuri de reducere a costurilor pentru a compensa majorarea prețului combustibilului, după ce profitul trimestrial a scăzut cu 6%.
Operatorul aerian low-cost Ryanair reevaluează toate costurile în urma creșterii prețului combustibilului și ar putea solicita angajaților înghețarea temporară a salariilor. Măsurile sunt luate în calcul după ce compania a raportat un declin trimestrial de 6% al profitului, conform previziunilor, transmite Agerpres, citând DPA și Reuters.
Profitul s-a situat la 1,61 miliarde de euro în perioada iulie-septembrie 2026, față de un nivel de 1,72 miliarde de euro în trimestrul trei din 2025. Profitul operațional a scăzut cu 7%, la 1,82 miliarde de euro, de la 1,95 miliarde de euro. În schimb, veniturile totale din exploatare au urcat cu 4%, la 5,7 miliarde de euro, de la 5,48 miliarde de euro.
Creșterea bruscă a prețurilor la kerosen
Războiul din Iran a dus la o creștere bruscă a prețurilor la kerosen, ceea ce a redus marjele de profit ale companiilor aeriene care nu au recurs la instrumente de acoperire a riscurilor (hedging). Se așteaptă în 2027 o creștere a prețurilor zborurilor pe distanțe scurte, însă aceasta nu va compensa probabil majorarea facturii la combustibil, estimată la două miliarde de euro în anul fiscal care se va încheia la 31 martie 2028, pe baza actualelor prețuri, a avertizat Ryanair luni, 2 noiembrie.
Pentru reducerea costurilor sunt luate în calcul negocieri cu aeroporturile, scăderea numărului de angajați și folosirea AI în operațiunile administrative, a adăugat O'Leary.
Reducerea programului de zboruri și creșterea prețurilor
În trimestrul trei, tarifele medii au scăzut în ritm anual cu 2%, la 63,40 euro, de la 64,80 euro anul trecut. Ryanair a acoperit 80% din necesarul său de combustibil la un preț de 67 de dolari pe baril, până în luna martie 2027. În anul fiscal 2027, traficul ar urma să crească cu 3%, la 214 milioane de pasageri. În trimestrul trei, numărul de pasageri a crescut cu 5%, la 64,5 milioane, în timp ce gradul de ocupare al zborurilor a rămas stabil, la 96%.
Anunțul vine după ce, în luna septembrie, compania a decis reducerea programului de iarnă, pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027, cu aproximativ 10.000 de zboruri, pentru a reduce expunerea la creșterea prețurilor combustibilului, care nu sunt acoperite prin instrumente financiare de protecție pe timp de iarnă. Tot atunci, Ryanair a anunțat că prețul biletelor de avion ar putea înregistra o creștere. La sfârșitul lunii octombrie, Michael O'Leary a avertizat că în 2027 biletele de avion din Europa vor înregistra cea mai mare creștere din istorie.
Ryanair este cea mai mare companie aeriană din Europa, cu baze în toată Europa, inclusiv Dublin, sediul central, precum și Marsilia, Berlin, Atena, Milano și Barcelona.