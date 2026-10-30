ANAF lansează un program de conformare voluntară pentru contribuabilii cu risc fiscal la TVA
ANAF
ANAF derulează un program de conformare voluntară pentru contribuabilii cu risc fiscal la TVA. Vezi ce trebuie să verifice firmele și cum pot corecta erorile.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) derulează la nivel național un program de conformare voluntară destinat contribuabililor care prezintă posibile riscuri fiscale în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). Inițiativa are un caracter preventiv și urmărește identificarea și corectarea eventualelor neconcordanțe fiscale înainte de declanșarea unui control.
Potrivit instituției, programul își propune să reducă erorile din declarațiile fiscale și să încurajeze respectarea voluntară a obligațiilor fiscale prin informare și îndrumare directă.
Ce trebuie să verifice firmele vizate de programul ANAF
Contribuabilii identificați cu posibile riscuri fiscale vor primi scrisori de informare din partea ANAF. Prin intermediul acestora, instituția îi îndeamnă să verifice dacă au depus toate declarațiile fiscale și informative și dacă datele raportate sunt complete, corecte și concordante cu informațiile disponibile în sistemele informatice ale administrației fiscale.
Verificările vizează inclusiv corelarea datelor din declarațiile depuse cu informațiile din:
facturile emise și primite prin sistemul RO e-Factura;
aparatele de marcat electronice fiscale;
raportările SAF-T;
decontul de TVA precompletat prin sistemul RO e-TVA.
Scopul acestor verificări este identificarea diferențelor dintre informațiile raportate de contribuabili și datele existente în evidențele ANAF.
Cum pot fi corectate erorile din deconturile de TVA
În cazul în care contribuabilii constată că anumite operațiuni nu au fost declarate corect în decontul de TVA, sumele aferente pot fi înregistrate în decontul perioadei curente, la rubricile destinate regularizărilor, potrivit informațiilor comunicate de ANAF.
Pentru erorile materiale din deconturile de TVA, contribuabilii trebuie să urmeze procedura specifică de corectare.
De asemenea, eventualele informații raportate incorect în declarațiile informative pot fi rectificate prin depunerea unor declarații rectificative pentru fiecare perioadă fiscală de referință.
Prin aceste măsuri, contribuabilii au posibilitatea de a remedia neconcordanțele identificate și de a-și corecta raportările fiscale, în condițiile procedurilor aplicabile.
De ce a introdus ANAF programul de conformare voluntară
Programul urmărește prevenirea abaterilor fiscale, îmbunătățirea acurateței declarațiilor și creșterea gradului de conformare voluntară în domeniul TVA.
ANAF pune accent pe o abordare preventivă, bazată pe utilizarea integrată a informațiilor fiscale și pe comunicarea directă cu persoanele fizice și juridice vizate.
Inițiativa are loc într-un context în care veniturile bugetare din TVA au înregistrat o creștere semnificativă.
Încasările din TVA au crescut cu 24,8% în primele nouă luni din 2026
Potrivit datelor privind execuția bugetară la nouă luni, publicate de Ministerul Finanțelor, încasările nete din TVA au ajuns la 118,274 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2026.
Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, veniturile au crescut cu 23,517 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un avans de 24,8%.
Totodată, încasările nete din TVA au depășit nivelul programat pentru primele nouă luni ale anului cu 4,773 miliarde de lei, respectiv 4,2%.
Prin programul de conformare voluntară, ANAF urmărește să îmbunătățească respectarea obligațiilor fiscale și să limiteze apariția unor diferențe între datele declarate de contribuabili și informațiile disponibile în sistemele administrației fiscale.
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