Economie· 1 min citire

Nuclearelectrica: Unitățile de la Cernavodă rămân oprite, nivelul Dunării e insuficient pentru repornire

FOTO: Wikimedia Commons

FOTO: Wikimedia Commons

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat30 oct. 2026, 08:10
Actualizat30 oct. 2026, 08:39
Sursăstiripesurse

Unitățile 1 și 2 ale Centralei Nucleare Electrice Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură, fără riscuri pentru securitatea nucleară, a anunțat joi Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN).

Decizia de repornire a centralei nu poate fi luată în acest moment deoarece prognozele hidrologice nu indică îndeplinirea tuturor criteriilor tehnice necesare. Deși există premise favorabile, nivelul apei din bazinul de aspirație al pompelor rămâne sub pragul minim cerut pentru operarea în siguranță.

Potrivit comunicatului transmis Agerpres, recent s-a înregistrat o creștere a nivelului apei cu aproximativ 10 cm, ca urmare a ridicării cotei Dunării. SNN precizează că această evoluție este locală și nu este susținută încă de o creștere generalizată pe întregul bazin hidrografic, în amonte de Cernavodă.

Condiții tehnice pentru repornire

Pentru a putea reporni una sau ambele unități, nivelul apei trebuie să depășească un anumit prag și să se mențină pe o perioadă de mai multe zile, prezentând o tendință constantă de creștere. În prezent, condițiile nu sunt îndeplinite.

În momentul în care vom atinge un nivel necesar pentru repornirea și operarea în siguranță a CNE Cernavodă, vom solicita, cu prioritate, conectarea centralei la Sistemul Energetic Național.

În acest moment, pe fondul creșterii volatile, încă nesustenabile, a nivelului apei din bazinul de aspirație, acționăm strict conform procedurilor de operare aplicabile ale CNE Cernavodă. Securitatea nucleară și siguranța centralei sunt prioritățile absolute ale Nuclearelectrica

a declarat Mihai Gioară, CEO Nuclearelectrica, într-un comunicat transmis Agerpres Mihai Gioară

Societatea Națională Nuclearelectrica urmărește îndeaproape datele hidrologice și colaborează cu autoritățile competente. Compania este pregătită să repornească centrala imediat ce prognozele devin favorabile, pentru a susține Sistemul Energetic Național.

Nuclearelectrica va anunța orice modificare a stării centralei, conform cerințelor legale aplicabile companiilor listate la bursă.

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