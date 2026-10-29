Ministrul MAI, întâlnire cu sindicatele. Ce le-a promis polițiștilor

Vicepremierul Marian Neacșu a susținut joi, 29 octombrie, primele consultări cu sindicatele MAI. Oficialul a confirmat menținerea plății pentru munca în weekend, dar a legat eventualele creșteri salariale din 2027 de resursele bugetare disponibile.
Întâlnirea de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a reunit liderii organizațiilor sindicale reprezentative, ai organizațiilor profesionale și membri ai conducerii ministerului. Discuțiile au fost inițiate de ministrul pentru identificarea problemelor din sistem și găsirea soluțiilor de îmbunătățire a activității instituției.
Un subiect central al consultărilor a fost remunerarea activității desfășurate în zilele de repaus săptămânal. Potrivit unui comunicat al MAI, Marian Neacșu a precizat că mecanismul actual de plată va rămâne în vigoare, susținând protejarea drepturilor deja câștigate de personal.
Sindicaliștii au ridicat și alte probleme financiare, inclusiv plata orelor suplimentare, norma de hrană, compensarea cheltuielilor de transport și locuință, precum și actualizarea unor drepturi financiare.
În ceea ce privește salariile din 2027, ministrul a subliniat că orice măsură trebuie analizată în funcție de fondurile alocate. Obiectivul MAI este ca eventualele majorări să fie susținute pe termen lung din resursele bugetare disponibile, fără ca o creștere concretă să fi fost anunțată până în prezent.
Dezbaterile au acoperit și aspecte legate de carieră și condiții de muncă. Reprezentanții sindicatelor au atras atenția asupra deficitului de personal, procesului de recrutare, accesului la programe de pregătire profesională și criteriilor de ocupare a funcțiilor de conducere.
Au fost discutate, de asemenea, statutul profesional al polițiștilor și necesitatea unei mai mari predictibilități în privința carierei și a pensionării. Marian Neacșu a evidențiat importanța păstrării angajaților cu experiență și a pregătirii noilor generații, ținând cont de volumul ridicat de activitate din structurile ministerului.
Ministrul a indicat ca prioritate creșterea încrederii cetățenilor în instituție, prin îmbunătățirea serviciilor publice și consolidarea capacității operaționale. Conducerea MAI consideră că respectarea drepturilor angajaților și stabilitatea profesională sunt esențiale pentru buna desfășurare a misiunilor ministerului.
Până la momentul publicării comunicatului, nu au fost anunțate termene sau măsuri concrete pentru reducerea deficitului de personal.