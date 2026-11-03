Rețeaua de magazine Flanco a fost vândută

Publicat 3 nov. 2026, 11:35 Sursă zf

Grupul elen PPC, prin subsidiara Kotsovolos, a confirmat achiziția retailerului electro-IT Flanco de la Iulian Stanciu pentru o sumă de 35 de milioane de euro. Tranzacția vizează preluarea a 150 de magazine și este estimată să se finalizeze până la sfârșitul anului 2026.

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