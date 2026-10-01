AnimaWings cere intrarea în insolvență. Ce se întâmplă cu zborurile și pasagerii companiei aeriene
Compania aeriană AnimaWings
AnimaWings a depus cererea de intrare în insolvență la Tribunalul București. Compania continuă zborurile cu două aeronave. Ce trebuie să știe pasagerii.
Compania aeriană românească AnimaWings a depus cererea pentru deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul București, într-un moment în care operatorul se confruntă cu probleme operaționale și financiare. Dosarul a fost înregistrat pe 30 septembrie 2026, la Secția a VII-a Civilă a Tribunalului București.
Compania precizează că a inițiat procedura de reorganizare judiciară pentru a-și proteja activitatea, a stabiliza operațiunile și a continua zborurile. AnimaWings susține că problemele tehnice repetate ale flotei au avut efecte asupra activității operaționale, comerciale și financiare.
AnimaWings a depus cererea de insolvență la Tribunalul București
Cererea pentru deschiderea procedurii de insolvență a fost înregistrată la Tribunalul București pe 30 septembrie. Demersul vine după ce compania a anunțat retragerea temporară din operare a șase dintre cele opt aeronave din flota proprie.
AnimaWings a explicat că decizia privind flota are legătură cu probleme tehnice repetate care au afectat disponibilitatea aeronavelor. Compania spune că reorganizarea judiciară reprezintă cadrul legal prin care urmărește continuarea activității și restructurarea obligațiilor.
Șase dintre cele opt aeronave au fost scoase din operare
Cu o zi înainte de anunțul privind reorganizarea judiciară, AnimaWings a comunicat că șase dintre cele opt aeronave nu mai sunt disponibile pentru operare.
Este vorba despre aeronave Airbus A220-300. Compania a precizat că problemele tehnice repetate au afectat disponibilitatea flotei și, implicit, programul de zbor.
În acest moment, AnimaWings își continuă activitatea cu cele două aeronave Airbus A320 disponibile și anunță că încearcă să păstreze cât mai multe dintre cursele programate.
Ce se întâmplă cu zborurile AnimaWings
Pentru pasageri, compania anunță că programul de zbor va fi adaptat capacității operaționale disponibile.
AnimaWings recomandă persoanelor care au bilete să verifice statusul zborului înainte de deplasarea la aeroport, în special pentru cursele programate în perioada următoare.
Dacă un zbor este modificat sau anulat, pasagerii afectați urmează să fie informați prin datele de contact asociate rezervării. În funcție de situație, compania menționează posibilitatea rambursării biletului, reprogramării sau identificării unor soluții alternative de călătorie.
Insolvența nu înseamnă automat falimentul companiei
AnimaWings prezintă demersul drept o procedură de reorganizare judiciară, menită să ofere companiei cadrul legal pentru stabilizarea și continuarea activității.
Prin urmare, depunerea cererii de insolvență nu înseamnă automat că AnimaWings își încetează activitatea. Compania afirmă că își continuă zborurile într-un format adaptat situației actuale a flotei.
Problemele flotei au pus presiune pe activitatea companiei
Potrivit AnimaWings, problemele tehnice repetate ale aeronavelor au generat efecte succesive asupra operațiunilor și situației financiare.
Compania a invocat, de asemenea, presiuni economice și creșterea costurilor de operare din industria aviatică. Conducerea susține că accesarea procedurii de reorganizare oferă posibilitatea restructurării obligațiilor și menținerii activității.
Datele financiare citate de Ziarul Financiar arată că AnimaWings a raportat pentru anul precedent o cifră de afaceri de aproximativ 330 de milioane de lei și pierderi de peste 107 milioane de lei. Datoriile raportate s-au ridicat la aproximativ 157 de milioane de lei.
Ce trebuie să facă pasagerii AnimaWings
Pasagerii care au bilete cumpărate pentru următoarele zile sau săptămâni sunt sfătuiți să verifice înainte de plecare statusul actualizat al zborului.
Compania precizează că informațiile oficiale privind modificările de program sunt transmise prin datele de contact din rezervare și că pagina dedicată pasagerilor va fi actualizată pe măsură ce apar informații confirmate.
Pentru moment, AnimaWings transmite că își continuă operațiunile și că prioritatea este menținerea unui număr cât mai mare dintre zborurile planificate.
AnimaWings încearcă să continue activitatea prin reorganizare judiciară
Cererea depusă la Tribunalul București marchează o etapă importantă pentru operatorul aerian românesc. Compania trebuie să gestioneze simultan problemele legate de disponibilitatea aeronavelor, programul de zbor și obligațiile financiare.
AnimaWings susține că reorganizarea judiciară este o măsură destinată protejării continuității companiei și că obiectivul imediat este stabilizarea operațiunilor și reducerea impactului asupra pasagerilor.
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