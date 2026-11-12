Factura la încălzire în blocurile cu repartitoare. Cum se calculează

Publicat 12 nov. 2026, 08:21 Sursă realitatea.net

Află cum se calculează factura la încălzire în blocurile cu repartitoare, de ce plătești și cu caloriferele închise și cum verifici întreținerea.

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