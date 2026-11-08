Ceață pe mai multe drumuri din România! Șoferii sunt avertizați: vizibilitatea scade sub 200 de metri

Ceață în Dolj, Mehedinți și Olt, duminică dimineață. Vizibilitatea scade sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Recomandările Poliției Rutiere.
Atenție pentru șoferii care circulă duminică dimineață! Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe artere rutiere din județele Dolj, Mehedinți și Olt, iar în anumite zone aceasta poate coborî sub 50 de metri. Polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să reducă viteza și să folosească în mod corespunzător luminile de ceață.
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat, duminică, 8 noiembrie, că se circulă în condiții de vizibilitate redusă din cauza ceții pe mai multe drumuri din sudul țării.
Problemele sunt semnalate pe artere rutiere din județele Dolj, Mehedinți și Olt. Vizibilitatea este redusă la mai puțin de 200 de metri, iar în anumite zone poate coborî chiar sub 50 de metri.
În funcție de condițiile locale și de temperatură, ceața poate favoriza și apariția ghețușului pe carosabil, ceea ce crește riscul producerii accidentelor.
Nu sunt semnalate drumuri blocate din cauza ceții
Potrivit informațiilor transmise de polițiștii rutieri, nu au fost raportate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.
Cu toate acestea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de vizibilitate și să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față.
Ceața densă poate reduce considerabil timpul de reacție și poate face dificilă observarea celorlalți participanți la trafic, în special în zonele fără iluminat public.
Recomandările Poliției pentru șoferii care circulă pe ceață
Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice înainte de plecare dacă toate sistemele de iluminare ale mașinii funcționează corespunzător.
Printre principalele măsuri de siguranță se numără:
folosirea luminilor de întâlnire și a proiectoarelor de ceață, atunci când condițiile impun acest lucru;
reducerea vitezei și adaptarea acesteia la vizibilitatea existentă;
păstrarea unei distanțe de siguranță mai mari între autovehicule;
evitarea depășirilor riscante și a schimbărilor bruște de direcție;
evitarea opririi pe benzile de circulație sau în zonele cu vizibilitate redusă.
Polițiștii atrag atenția că depășirile sunt deosebit de periculoase în condiții de ceață, deoarece șoferii pot observa prea târziu vehiculele care circulă din sens opus.
De asemenea, pietonii, bicicliștii și conducătorii vehiculelor cu tracțiune animală trebuie să fie mult mai atenți, întrucât sunt mai greu de observat de către ceilalți participanți la trafic.
Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste prudență pe toată durata deplasării și să nu riște manevre periculoase atunci când vizibilitatea este redusă.