Expert internațional în armament: ce pierde Rheinmetall dacă România renegociază contractul de miliarde de euro – exclusivitate Ana Maria Păcuraru

Publicat 6 nov. 2026, 18:23 Sursă realitatea.net

Jurnalista Ana Maria Păcuraru a obținut, în exclusivitate pentru Realitatea Plus, analiza unui expert de la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) privind contractul dintre România și gigantul german Rheinmetall. Acesta a explicat ce poate pierde Rheinmetall dacă Bucureștiul renegociază contractul de 5,7 miliarde de euro și de ce România nu este dependentă de un singur producător de armament.

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