România, amenințată de un nou val de ger: temperaturile ar putea coborî sub -10 grade
Vortex polar în România / AGERPRES
Vortexul polar s-ar putea împărți în două, iar România ar putea fi afectată de episoade de ger. Ce arată modelele ECMWF despre iarna 2026–2027.
Vremea se răcește în România, iar meteorologii și climatologii urmăresc cu atenție evoluția vortexului polar, un fenomen atmosferic care ar putea influența circulația maselor de aer în următoarele săptămâni. Temperaturile au coborât deja sub zero grade în mai multe zone ale țării, iar scenariile meteorologice iau în calcul posibilitatea unor episoade de ger, cu valori care ar putea ajunge sub -10 grade Celsius.
La Bâlea Lac și Miercurea Ciuc s-au înregistrat minus 6 grade Celsius, în timp ce la Satu Mare au fost minus 5 grade. În următoarele zile sunt așteptate dimineți reci, ceață și brumă, iar în zonele montane pot apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
Vremea nu va rămâne însă la fel de rece pe tot parcursul intervalului. De la jumătatea săptămânii viitoare, temperaturile ar urma să crească, iar în anumite regiuni ar putea ajunge chiar la 19 grade Celsius.
Vortexul polar s-ar putea rupe în două. Ce arată modelele meteorologice
Unul dintre scenariile urmărite de specialiști este cel al unei perturbări importante a vortexului polar stratosferic, fenomen care ar putea modifica circulația atmosferică la nivelul emisferei nordice.
Modelul european ECMWF ia în calcul posibilitatea ca vortexul polar să slăbească semnificativ și chiar să se împartă în două structuri distincte. O asemenea evoluție ar putea favoriza, în anumite condiții, deplasarea maselor de aer rece din regiunile polare către latitudinile mai joase.
Consecințele nu sunt însă automate. O perturbare a vortexului polar nu înseamnă neapărat că România va avea parte de o iarnă extrem de geroasă. Efectele depind de poziția centrelor de presiune atmosferică și de modul în care schimbările din stratosferă se transmit către troposferă, stratul atmosferei în care se produc fenomenele meteorologice resimțite la sol.
Climatologii avertizează: iarna 2026–2027 ar putea aduce episoade de frig intens
Profesorul universitar și climatologul Mircea Duțu a explicat că evoluția vremii în sezonul rece 2026–2027 va fi influențată de interacțiunea dintre fenomenul El Niño, vortexul polar și circulația atmosferică din Atlanticul de Nord.
Potrivit specialistului, chiar dacă primele estimări indică posibilitatea unei perioade mai blânde și mai umede, situația se poate modifica în a doua parte a iernii.
În special în lunile ianuarie și februarie, anumite configurații atmosferice ar putea favoriza slăbirea vortexului polar și apariția unor condiții care să permită pătrunderea aerului rece către Europa.
Climatologul atrage atenția că poziționarea zonelor de presiune ridicată la latitudini nordice poate facilita coborârea maselor de aer rece spre continent, inclusiv către România. Acest scenariu rămâne însă dependent de evoluția mai multor factori atmosferici.
El Niño nu exclude o iarnă cu ger și ninsori în România
Un alt element important în prognozele pentru sezonul rece este fenomenul El Niño, caracterizat prin încălzirea anormală a apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial.
Acest fenomen influențează circulația atmosferică la scară globală și poate modifica distribuția temperaturilor și a precipitațiilor în diferite regiuni ale lumii.
Specialiștii subliniază însă că El Niño nu determină în mod direct cum va fi vremea în fiecare țară. Chiar și în timpul unui astfel de episod climatic pot apărea perioade cu temperaturi foarte scăzute, ninsori abundente și furtuni de iarnă.
Pentru România, evoluția va depinde și de Oscilația Nord-Atlantică, Oscilația Arctică, temperatura oceanelor și dinamica vortexului polar.
Ce este vortexul polar și cum poate influența vremea din România
Vortexul polar este un sistem amplu de circulație a aerului care se formează în jurul regiunilor polare și se manifestă atât în stratosferă, cât și în troposferă.
În timpul sezonului rece, acest sistem se intensifică, iar vânturile puternice din jurul Arcticii contribuie la menținerea aerului rece în apropierea regiunilor polare.
În anumite situații, vortexul se poate slăbi sau poate fi perturbat de un fenomen numit încălzire stratosferică bruscă. Acesta presupune o creștere rapidă a temperaturilor în stratosfera polară, însoțită de slăbirea sau chiar inversarea direcției vânturilor dominante.
În unele cazuri, vortexul polar se poate deplasa sau se poate împărți în două. Aceste schimbări pot modifica circulația atmosferică și pot crește probabilitatea unor episoade de frig în anumite regiuni ale emisferei nordice.
Efectele nu apar însă obligatoriu imediat. Uneori, schimbările din stratosferă se transmit către straturile inferioare ale atmosferei după câteva săptămâni, iar în alte situații impactul asupra vremii de la sol poate fi redus.
Cum ar putea fi afectată România în iarna 2026–2027
O eventuală perturbare puternică a vortexului polar ar putea crea condiții favorabile pentru pătrunderea aerului rece în Europa Centrală și de Sud-Est. România s-ar putea confrunta astfel cu episoade de răcire accentuată, temperaturi negative și ninsori, în funcție de configurația circulației atmosferice.
Climatologii avertizează însă că nu există, în acest moment, suficiente argumente pentru a afirma că întreaga iarnă va fi una severă.
Chiar dacă începutul sezonului rece ar putea fi mai blând decât în mod obișnuit în anumite regiuni, lunile următoare pot aduce schimbări importante. Evoluția vortexului polar și interacțiunea acestuia cu fenomenul El Niño vor fi urmărite în continuare de specialiști.
Prin urmare, posibilitatea unor episoade de ger puternic în România rămâne în atenția climatologilor, însă intensitatea și durata acestora nu pot fi stabilite cu certitudine în acest moment.
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