Ministrul Energiei, în exclusivitate la Realitatea Plus: Dacă situația o cere, luăm în calcul inclusiv reducerea accizei la carburanți

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus că România are suficiente rezerve și instrumente pentru a menține stabilitatea prețurilor la carburanți și gaze, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Oficialul a subliniat că dacă situația se agravează, s-ar putea apela chiar și la reducerea temporară a accizei la carburanți.

„Ne bazăm foarte mult pe producția internă. La benzină avem producție dublă față de cât consumăm. La motorină, producția noastră acoperă 60% din consum. Încercăm să ne asigurăm că prețurile nu vor fi supuse speculațiilor unor agenți economici care vor să profite de febra războiului din Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul Energiei.

Posibilă reducere a accizei la carburanți, dacă prețurile explodează

Întrebat despre posibilitatea ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru, Ivan a subliniat că prioritatea sa este protejarea populației:

„Rolul meu este să mă asigur că România are suficiente produse petroliere și gaze naturale pentru a funcționa. În același timp, sunt român și rolul meu este să protejez populația.”

Ministrul a precizat că România dispune de peste 3,2 milioane de tone de carburant în stoc , ceea ce oferă „o flexibilitate importantă” în cazul unor perturbări externe.

Dacă evoluția piețelor externe va fi una extrem de nefavorabilă, Bogdan Ivan a confirmat că ar putea propune un mecanism de intervenție directă asupra accizelor pentru carburanți.

„O să vin cu o propunere pe care va trebui să o discutăm cu ministrul de Finanțe și cu prim-ministrul României, inclusiv pentru a reglementa modul în care, pe o perioadă limitată, putem vorbi de o modificare a cuantumului accizelor. Dar este o decizie la nivelul întregului Guvern ”, a explicat ministrul.

Stocuri solide de gaze și coordonare cu producătorii interni

În ceea ce privește situașia stocurilor și prețurilor pentru gazele naturale, Bogdan Ivan a precizat că România nu este expusă direct riscului unor scumpiri bruște, chiar dacă piața europeană este influențată de contextul global.

„Astăzi producem peste 80% din consumul intern din producție proprie, lucru care ne dă o flexibilitate uriașă comparativ cu vecinii noștri.”

Ministrul a anunțat că a avut discuții tehnice cu Romgaz și OMV Petrom , principalii producători de gaze naturale, pentru a asigura continuitatea aprovizionării și stabilitatea prețurilor.

Prețurile la gaze rămân neschimbate după 31 martie

Deși schema actuală de plafonare urma să expire la 31 martie, Guvernul pregătește o nouă ordonanță care va introduce un mecanism de plafonare pe întreg lanțul – producție, transport, distribuție, furnizare .

„Nu o să crească prețul la gaze pentru consumatorul casnic. Avem un mecanism în fază finală, care va fi adoptat în această săptămână. Toți românii vor primi notificări că prețul rămâne același”, a explicat Ivan, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Acesta a subliniat că, deși tehnic plafonarea actuală dispare, noul mecanism va menține același preț final pentru populație:

„Pentru omul de acasă nu înseamnă nimic. Nu va plăti mai mult pe kWh de gaz decât plătește astăzi.”